Gustavo Quinteros no se confía pese a su buena racha contra la U: “No existen los favoritos”

Durante la jornada de este viernes, Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló en la conferencia de prensa previa al Superclásico del fútbol chileno contra la U.

“En estos partidos no existen favoritos. Sería fantástico sacar 3 puntos y alargar diferencia con el rival que también está peleando el campeonato. Estamos muy motivados y lo vemos como oportunidad, no como presión”, aseguró el DT de los albos.

En este punto, el técnico del “Cacique” comentó que “este partido lo van a definir los jugadores en los duelos individuales. Ojalá que podamos jugar mejor que el rival y conseguir los tres puntos para seguir manteniendo la distancia en la tabla”.

Además, Gustavo Quinteros mostró todo su apoyo a los más jóvenes del club para defender a Colo Colo ante la U. “Si tuvieran que jugar los juveniles desde el inicio no tendrían inconvenientes. En todo el torneo siempre han jugado de titular o cuando entran lo hacen muy bien”, afirmó.

Con respecto a la incorporación de Christian Santos, nuevo delantero albo, Quinteros indicó que “con Christian nos fuimos conociendo por zoom, los compañeros ya hicieron una presentación desde el vestuario. Seguramente mañana lo veremos en el entrenamiento y la idea es que se vaya incorporando al plantel.

Finalmente, el estratega argentino-boliviano confirmó que su renovación con el cuadro de Macul está cerca. “Ya me hizo saber el club que hay intención de seguir el vínculo, ambas partes pensamos igual y creo que no habrá inconveniente. Pero no es mi prioridad, queremos llegar a lo más alto de aquí a diciembre”, concluyó.

El Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo está pactado para el domingo 26 de septiembre desde las 16:30 y podrás seguir el encuentro con la trasmisión en vivo de ADN Deportes.