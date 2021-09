"Ya se acabó la w...": el llamativo descuido de Bryan Soto en su primera conferencia de prensa con Colo Colo

Bryan Soto, joven volante de Colo Colo que de a poco se ha ido ganando un espacio en el primer equipo, protagonizó un llamativo descuido este lunes en la primera conferencia de prensa que realiza.

En plena transmisión, desde el área comunicacional del “Cacique” dieron por finalizada la rueda de prensa del mediocampista y le consultaron cómo se sintió en su debut frente a los medios.

Sin embargo, Bryan Soto pensó que la conferencia de prensa de Colo Colo ya había terminado y señaló en modo de pregunta “ya se acabó la w…?”.

Los dichos del juvenil albo provocaron inmediatamente las risas de todos los presentes en la transmisión y desde el área comunicacional del club le comentaron “no, todavía no amigo”, a lo que el volante respondió “pero es que no me avisan”.

El llamativo momento se convirtió en furor en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la actitud del jugador.

Revisa a continuación el video con la declaración de Bryan Soto y las reacciones en redes sociales:

“Ya se acabó la wea” 😂😂😂 Correcta primera conferencia del juvenil Bryan Soto 🤟🏻🤟🏻🤟🏻 pic.twitter.com/KOn9utDpXQ — Patricio Echague R. (@patoechague) September 13, 2021

Damas y caballeros, Bryan Soto ♥️ pic.twitter.com/A15ldPr2R4 — Gonzalo (@GonzaloLara_) September 13, 2021

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Bryan Soto: "¿Ya se apagó la wea?".#VamosColoColo🤟🏼 — Tobal (@tobalbo_cc) September 13, 2021