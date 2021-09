“Me voy triste”: las sentidas palabras de Antoine Griezmann tras su salida del Barcelona

De infarto fue el cierre del mercado de pases en Europa el día de ayer, donde se oficializaron varios fichajes que remecieron el mundo del fútbol, como la salida de Antoine Griezmann del Barcelona para regresar al Atlético de Madrid.

El cuadro “Colchonero” logró asegurar la incorporación del francés a última hora gracias al traspaso del volante español Saúl al Chelsea, de esta manera, lograron tener un espacio en el plantel para el retorno de una de las grandes figuras que han pasado por el club en los últimos años.

Por su parte, Antoine Griezmann no seguirá vistiendo la camiseta del Barcelona esta temporada y en su adiós tuvo unas sentidas palabras especialmente para los hinchas del elenco “Culé”.

“Queridos Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça!”, señaló el delantero francés en sus redes sociales.

Dos temporadas alcanzó a estar el “Principito” en el conjunto “Blaugrana, 2019/2020 y 2020/2021, donde marcó 35 goles en total por todos los torneos en los cuales compitió.

Luego de dos años, “Grizi” vuelve al Atlético de Madrid en donde ya había brillado anteriormente por cinco temporadas (2014-2019). Bajo las órdenes del entrenador Diego “Cholo” Simeone, el atacante francés ganó la Supercopa de España (2014), la Europa League (2018) y la Supercopa de Europa (2018).

Mientras que en el “Barça”, Antoine Griezmann solo consiguió la Copa del Rey en el 2021.