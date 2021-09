Cuando ya se perdían las esperanzas, Antoine Griezmann se convirtió en el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Un final de infarto entre el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Chelsea tuvo el cierre del libro de pases en Europa. Cuando se pensaba que Antoine Griezmann ya no formaría nuevamente por los colchoneros, todo dio un giro radical durante las últimas horas.

Pasadas las doce y media de la noche, fuentes de la Liga Española confirmaron la operación. Esto se debió porque el Atlético logró posicionar a Saúl en el Chelsea para hacerle un espacio a Griezmann en el equipo, en un cierre que tuvo una horas de atraso en Inglaterra.

Por contrapartida, el cuadro catalán dejó ir a Griezmann para incorporar al ariete de los Países Bajos, Luuk de Jong, quien hace tiempo fue solicitado por Ronald Koeman.

“El Barça puede inscribir a Luuk de Jong para la presente edición de la competición y el Atlético de Madrid hace lo propio con Antoine Griezmann después de que la Liga haya dado un margen de tiempo más a ambos clubs para llevar a cabo el formulismo telemático después de que el Chelsea haya cerrado la operación de Saul. El tiempo se les echó encima a Barcelona y Atlético por el retraso del Chelsea a firmar al centrocampista español y los nervios salieron a flor de piel, propio de quien sabe que vive al filo de la navaja”, sostuvieron desde Sport de Cataluña.

En esa línea, añadieron que “Barcelona y Atlético estuvieron negociando durante la tarde de ayer el acuerdo por Griezmann pero todo quedaba sujeto al acuerdo entre el cuadro londinense con Saul porque si no se producía, el Atlético no tenía espacio en la masa salarial para dar cabida a Griezzman. Finalmente, el acuerdo entre el Chelsea y Saul se hizo público a las 12 de la noche pero el Barcelona y el Atlético ya habían tramitado a la Liga antes de las 23.59 de la noche toda la documentación necesaria para que cuando llegara el OK de Saul se pudiera ejecutar de forma inmediata”.

De esta forma, el cierre de fichajes de Europa estuvo de infarto, aunque los tres clubes muy conformes con sus nuevas contrataciones.