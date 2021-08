Vicente Pizarro pone paños fríos de cara a una posible final de Copa Chile: “No queremos pensar más allá antes de Unión Española”

En la jornada de este martes, el volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, habló en conferencia de prensa en la previa de la revancha de semifinales por Copa Chile, donde los albos enfrentarán a Unión Española mañana miércoles.

“Estamos enfocados en el partido ante Unión Española. Sabemos que será un duelo difícil. No queremos pensar más allá sin antes haber pasado este encuentro”, aseguró el joven mediocampista sobre una posible final en el certamen chileno.

El jugador de 18 años expresó toda su felicidad por disputar un duelo con hinchas en las gradas del Estadio Monumental. “Cumplí mi sueño de poder jugar en el estadio con público. Tengo varios objetivos a corto plazo y espero seguir sumando experiencia dentro del club”, señaló.

“Para todos los juveniles es un sueño poder seguir sumando partidos. Tenemos mucha confianza en nosotros y los demás también la tienen. Queremos seguir así”, mencionó el volante.

En cuanto a su gran presente en el Colo Colo esta temporada, Vicente Pizarro reveló estar “muy feliz. Siempre soñé en jugar acá. Me siento preparado para seguir sumando minutos y aportar a mi equipo en los partidos”.

Además, se refirió al apoyo que ha tenido por parte de su padre, Jaime Pizarro, un histórico de los albos. “Mi papá siempre me ha ayudado en todo este proceso y eso es importante, pero también me enfoco en la confianza que me dan mis compañeros”, relató.

“Todos estamos muy unidos y sé que cada jugador está preparado para afrontar los partidos. Sé que iremos con todo”, concluyó el joven futbolista del “Cacique”.