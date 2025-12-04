;

PREVIA. Con el “Chile 2″ en el bolsillo: Universidad Católica se ve las caras con Unión La Calera en el Claro Arena

Los ‘cruzados’ tienen todo listo para quedarse con el “Chile 2″ ante un conjunto ‘cementero’ que no pelea nada. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica y Huachipato se ven las caras en el Claro Arena

Universidad Católica y Huachipato se ven las caras en el Claro Arena

La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

Una de ellas será la brutal jornada de sábado, que contará con cinco partidos en paralelo, donde se definirá el “Chile 2″ y el “Chile 3″ de Copa Libertadores 2026, así como el segundo descenso a la Primera B.

En el Claro Arena, la UC tiene todo listo para quedarse con la clasificación directa a fase grupal de Libertadores del próximo año. Para asegurarse, debe ganar. Con un empate depende del partido de O’Higgins y con una derrota se le puede meter la Universidad de Chile.

Sin embargo, al frente estará un cuadro ‘cementero’ que solo hará el bulto en Las Condes. Unión La Calera no pelea por nada, por lo que solo buscará dejar una buena imagen en el cierre del año.

La UC vs. Unión La Calera, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 6 de diciembre

  • 18:00 hrs | Universidad Católica vs. Unión La Calera Claro Arena

El partido de la primera rueda

