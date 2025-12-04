La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este fin de semana, con la jornada 30, la Liga de Primera llega a su final con el campeón definido, pero con otras peleas aún por dar.

Una de ellas será la brutal jornada de sábado, que contará con cinco partidos en paralelo, donde se definirá el “Chile 2″ y el “Chile 3″ de Copa Libertadores 2026, así como el segundo descenso a la Primera B.

En el Claro Arena, la UC tiene todo listo para quedarse con la clasificación directa a fase grupal de Libertadores del próximo año. Para asegurarse, debe ganar. Con un empate depende del partido de O’Higgins y con una derrota se le puede meter la Universidad de Chile.

Sin embargo, al frente estará un cuadro ‘cementero’ que solo hará el bulto en Las Condes. Unión La Calera no pelea por nada, por lo que solo buscará dejar una buena imagen en el cierre del año.

La UC vs. Unión La Calera, en vivo, en directo, online, y TV

Sábado 6 de diciembre

18:00 hrs | Universidad Católica vs. Unión La Calera | Claro Arena