Gary Medel festejó los 15 años de su debut profesional con un increíble video que mezcla ilustraciones y freestyle

Un 27 de agosto del 2006, un joven Gary Medel hacía su debut en el fútbol chileno con la camiseta de Universidad Católica, momento importante para el “Pitbull” quien festejó este viernes los 15 años de su estreno como jugador profesional con un increíble video.

Mediante sus redes sociales, el defensor de la Selección chilena publicó una obra audiovisual animada creada por el ilustrador Comic Fome, musicalizada por Dj Bitman y con una canción freestyle hecha por el rapero Metalingüística.

El video relata los primeros pasos del zaguero en su carrera comenzando por la Universidad Católica, el salto a Boca Juniors y luego a Europa, además de sus actuaciones más destacadas con La Roja.

Junto a esa publicación, Gary Medel escribió un texto en el cual agradeció a todos los que lo han apoyado en su largo trayecto como futbolista.

“Hoy se cumplen 15 años de mi debut en el fútbol profesional. Les dejo un pequeño resumen de mi historia y les agradezco a cada uno de los que me han acompañado, desde mi familia a los hinchas, los compañeros y rivales”, señaló el actual defensa del Bologna.

“Todos han sido fundamentales en mi carrera. Millones de gracias. Un abrazo y espero seguir muchos años más”, concluyó el central de la Selección chilena.

Revisa a continuación el video con el que Gary Medel festejó 15 años de su debut profesional:

Gary Medel confirmó su presencia en las Clasificatorias

Gary Medel expresó todas sus ganas de viajar a Sudamérica y jugar la triple fecha de Clasificatorias del mes de septiembre con La Roja, pese los bloqueos de las principales ligas de Europa en donde los clubes de Italia, Inglaterra y España no quieren ceder a los jugadores para que estén presentes con sus selecciones.

En este escenario, el “Pitbull” se refirió al polémico tema durante una transmisión en su canal de Twitch, esto tras ser consultado por un usuario sobre su presencia con la Selección chilena en los duelos clasificatorios al Mundial 2022.

“Yo sí voy, si me dicen que no, voy igual nomás y era. No hay trance si es que no”, aseguró de manera categórica el central del Bologna.