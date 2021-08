Gary Medel confirmó que jugará a toda costa las Clasificatorias: “Voy igual nomás y era”

Gary Medel expresó todas sus ganas de viajar a Sudamérica y jugar la triple fecha de Clasificatorias del mes de septiembre con La Roja, pese los bloqueos de las principales ligas de Europa en donde los clubes de Italia, Inglaterra y España no quieren ceder a los jugadores para que estén presentes con sus selecciones.

En este escenario, el “Pitbull” se refirió al polémico tema durante una transmisión en su canal de Twitch, esto tras ser consultado por un usuario sobre su presencia con la Selección chilena en los duelos clasificatorios al Mundial 2022.

“Yo sí voy, si me dicen que no, voy igual nomás y era. No hay trance si es que no”, aseguró de manera categórica el central del Bologna.

De esta manera, Gary Medel se suma a las palabras de Arturo Vidal en relación a lo dispuesto que están los futbolistas de La Roja para jugar las Clasificatorias a pesar de las restricciones de sus ligas.

“Feliz por la citación con mi querida selección y ahí estaré, con las mismas ganas y el corazón de siempre”, señaló el “King” en sus redes sociales el pasado miércoles.

La jornada triple de las Clasificatorias para La Roja

El primer desafío del equipo de Martín Lasarte será ante Brasil. Válido por la jornada 9 de las Clasificatorias 2022, La Roja se medirá ante la “verdeamarelha” el jueves 2 de septiembre desde las 21:00 horas en el Estadio Monumental.

Luego, Chile deberá trasladarse hasta Quito para verse las caras ante Ecuador el domingo 5 del mismo mes. La escuadra de Gustavo Alfaro recibirá a La Roja en el capital ecuatoriana desde las 16:00 horas local (18:00 hrs de Chile).

Finalmente, el jueves 9 de septiembre, Chile terminará su periplo de la triple jornada cuando tenga que visitar a Colombia en Barranquilla. Los “cafeteros” recibirán a La Roja desde las 18:00 horas local (20:00 hrs de Chile).