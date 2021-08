Rodrigo Carrasco, ex secretario técnico de la U, contó los secretos del mercado de pases azul

Licenciado y con estudios de pedagogía en Educación Física, Rodrigo Carrasco estuvo a cargo de la secretaría técnica de Universidad de Chile entre 2019 y 2021. Eso implicaba realizar el seguimiento a jugadores, estudiarlos y luego proponer a las dirigencias en base a lo que estas solicitaron en su momento.

Fue Sergio Vargas quien lo contactó estando en Coquimbo. Allí diseñó un plan de scouting del fútbol profesional azul. “Me decían que me iba a la U, se que pidieron referencias mías, pero yo les decía que no tenía idea. Ahí comencé a saber, me entrevisté con ellos y volví con mi familia a Santiago”, recordó en diálogo con ADN Deportes.

Pero su llegada a la institución no estuvo exenta de algunas trabas y que tuvo que sortear: conjugar “buen jugador con escasez de recursos” era una difícil tarea, ya que lo primero que le dijeron al llegar a Universidad de Chile fue precisamente que no se contaba con mucho presupuesto.

Es por eso que lo prioritario era encontrar jugadores libres o que vengan a préstamo con un pago bajo simplemente a costo cero. Así y todo pudo, Rodrigo Carrasco resolver esa situación y fue así como han llegado jugadores a la U que hoy en día se ganaron el corazón del hincha.

El nuevo DT de Cerro Porteño no quiere al “9” del equipo

Rodrigo Carrasco recibió un llamado el 27 de diciembre de 2019 desde Paraguay de una persona que tenía contactos en Cerro Porteño y le dijo que el nuevo entrenador no iba a tener muy considerado al centroatacante a quien además el club le adeudaba unos dineros: era Joaquín Larrivey.

Ahí Carrasco revisó en la base de datos y ya lo tenían analizado. La orden de los directores deportivos fue clara: “llámalo”. A pesar del cuestionamiento del directorio en un principio por la edad de “Larry”, la investigación que se hizo por la capacidad futbolística pero sobre todo física y de pocas lesiones, convenció a todos. “Teníamos plena seguridad que iba a rendir, pero nunca que iba a anotar tantos goles”, aseguró el experto.

El central uruguayo que no estaba lesionado

La llegada de Ramón Arias a Universidad de Chile no estuvo alejada de algunas complicaciones. Entre ellas la filtración de los exámenes médicos del uruguayo, “No sé que habrá pasado, primero que se contraponía lo que nosotros habíamos investigado del jugador como secretaría técnica. Sergio Vargas averiguó por su lado con gente de San Lorenzo y le dijeron que siempre estuvo a disposición”, comentó Carrasco.

El charrúa estaba en la base de datos. “Teníamos muchos centrales en la lista, pero pusimos en el primer lugar a Ramón Arias y le dijimos a los directores que tenía que ser el central de la U. Afortunadamente creyeron en nosotros y terminó firmando”, comentó Rodrigo Carrasco.

¿Y Leo Fernández?

Universidad de Chile peleaba abajo en la tabla y la opción de descender estaba latente, por lo que el club necesitaba un jugador en el mediocampo con características de líder.

“Como secretaría técnica recomendamos a Leonardo Fernández, algo totalmente distinto a lo que se buscaba. Era un cabro chico de 20 años, sin experiencia en el extranjero. Pero hicimos la evaluación y nos dimos cuenta que en el plantel faltaba un jugador que encarase, que rematase al arco, que pidiese la pelota, que buscara el duelo”, apuntó Rodrigo Carrasco.

“Se hicieron rápido las gestiones antes que ese equipo liberase un cupo y lo trajimos, prácticamente a costo cero. Anduvo bien, pero lamentablemente estuvo poco tiempo, ya que su préstamo concluía a fin de año”, concluyó. Eso sí, antes de Leo Fernández, hubo otro nombre que suena mucho por estos días.

Hablamos de Jorge Recalde, paraguayo que milita en Olimpia, quien no es un nombre nuevo para la secretaría técnica. Carrasco reconoce que desde hace un tiempo vienen siguiendo al mediocampista.

“Lo veníamos siguiendo. El segundo semestre del 2019 lo recomendamos porque no estaba jugando en Libertad y los directores deportivos preguntaron por él, pero Recalde ya había firmado un precontrato con Olimpia”, confesó.

Momento del adiós para Rodrigo Carrasco

Al declarar, se percibe apenado. Señala que nadie le entregó una evaluación de su trabajo y no tiene problemas en enfatizar que su desvinculación fue por “arrastre”.

“Once días después de oficializada la salida de Vargas y Goldberg me dijeron que iba a existir una reestructuración del área y que no era necesario tener un jefe. Pero no puede haber eso, si aún no había un gerente deportivo. Roggiero en ese momento todavía no llegaba a la U”, declaró Carrasco.

Ahora mira al horizonte con nuevos bríos, buscando una oportunidad en lo mismo que realizó en Universidad de Chile pero en otras instituciones.