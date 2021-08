Finalmente Harry Kane le dice no al Manchester City: “Me quedaré en Tottenham este verano y estaré 100% enfocado”

Una de las principales teleseries en el mercado de fichajes en Inglaterra llegó a su fin. El delantero Harry Kane le dijo que no al Manchester City de Pep Guardiola y seguirá siendo jugador del Tottenham para este presente temporada.

Mediante sus redes sociales, el propio atacante confirmó la decisión que tomó luego de varios días de especulación sobre su posible arribo al elenco “Ciudadano”.

“Me quedaré en Tottenham este verano y estaré 100% enfocado en ayudar al equipo a lograr el éxito”, señaló el artillero inglés de 28 años.

“Fue increíble ver la recepción de los fanáticos de los Spurs el domingo y leer algunos de los mensajes de apoyo que he tenido en las últimas semanas”, agregó el goleador británico.

Pese a la millonaria oferta que puso sobre la mesa Manchester City, Harry Kane analizó la situación y optó por quedarse en Tottenham, club donde es ídolo y referente tras más de nueve temporadas vistiendo los colores del cuadro londinense.

Según las palabras del propio jugador, uno de los principales factores en su decisión fue el apoyo y cariño entregado por los hinchas en el último duelo de los Spurs ante Wolverhampton por la fecha dos de la Premier League 2021-2022.

Harry Kane no había sido citado por su entrenador Nuno Espírito Santos para la primera fecha del fútbol inglés, sin embargo, en el segundo partido el delantero apareció en la banca de suplentes en medio de la incertidumbre por su posible fichaje al Manchester City.

Kane ingresó en el minuto 72 del segundo tiempo por su mayor partner en la ofensiva, Heung-Min Son, y recibió los aplausos de la gente.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021