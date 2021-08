Miiko Albornoz: “Creo que intentamos jugar parecido a como era en Alemania. Me gusta como juega Colo Colo”

El lateral de Colo Colo Miiko Albornoz conversó con “Los Tenores” tras haber regresado a la titularidad en el cuadro albo. “Mis compañeros me han ayudado mucho. Entiendo casi todo ya”, partió advirtiendo entre risas por su manejo del español.

De todas formas, valoró el nivel que mostró en la victoria ante Deportes Antofagasta. “Me sentía preparado para jugar. Me siento muy bien físicamente. Todos peleamos juntos por la pelota. Estaba fácil para entrar, todos me ayudaron“, apuntó el jugador de 30 años.

Miiko Albornoz aprovechó de explicar por qué demoró tanto su recuperación ante los problemas físicos que ha experimentado desde su llegada este año a Chile.

“He tenido pocas lesiones en mi carrera. Llegué sin fútbol. No he tenido la continuidad para entrenar y jugar, pero hemos trabajado mucho para sentirme bien. Para jugar quería sentirme al 100% y quizá por eso demoré en volver”, apuntó el lateral izquierdo.

Miiko Albornoz y su entusiasmo con el nivel en Colo Colo

En el diálogo con “Los Tenores, destacó el buen ambiente que hay en Colo Colo. “Desde el primer día que llegué se notaba que era un grupo muy unido, somos casi todos amigos. Todos hablamos con todos. Estamos aprovechando este momento”, señaló Miiko Albornoz.

Además, se animó a hacer una comparación entre el nivel de la Bundesliga, donde desarrolló los mejores momentos de su carrera, y el estilo de juego en Chile.

“Hay un par de diferencias. Aún no he jugado mucho, pero creo que el fútbol chileno es un poco más técnico. En Alemania intentan llegar al área en tres o cuatro pases, acá hay más fútbol. Creo que intentamos jugar parecido a como era en Alemania, intenso, con poco toque de balón. Me gusta cómo juega Colo Colo“, narró.

Miiko se esperanza con la selección

En su rol de seleccionado nacional nacido fuera del país, Miiko Albornoz contó su experiencia en la Roja para hacerse entender en el camarín. Líos como los que podría afrontar el debutante Robbie Robinson.

“Todos los que están en el plantel merecen estar convocados. Cuando llegué estaba un poco difícil y yo no hablaba nada español, pero el grupo es maravilloso y ayuda mucho. Hacen muchas bromas y te hacen sentir como una familia. No va a ser problema para quienes lleguen a Juan Pinto Durán”, apuntó el lateral, quien reconoció su sueño a mediano plazo.

“Mi meta es volver a la selección chilena, pero ahora me enfoco en volver a mi nivel y ayudar a Colo Colo. Soy joven todavía. Ojalá me llamen otra vez”, cerró Miiko Albornoz.