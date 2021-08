Robbie Robinson enorgulleció al Inter Miami con su convocatoria a la Roja

En el Inter Miami no ocultaron su orgullo por la nominación de su delantero Robbie Robinson para ser parte de La Roja en la triple fecha clasificatoria sudamericana de septiembre.

“Robinson ha estado en gran forma, anotando dos goles en sus últimos dos partidos por Inter Miami. Además, ya suma cuatro tantos por el equipo en 2021 y es el segundo mayor anotador del equipo”, destacaron en su sitio web.

Además de remarcar los partidos que podría disputar Robbie Robinson, en el equipo cuyo dueño es David Beckham resaltaron que esta fuera la primera vez en que el atacante es llamado a la selección chilena.

Called Up: @RobbieRobinson7 🇨🇱

The #InterMiamiCF forward will join the Chilean National Team (@LaRoja) for its upcoming FIFA World Cup Qualifying matches.

Details:https://t.co/LHSXOYxDgk

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2021