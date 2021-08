Informaron fallecimiento de Hernán “Indio” Castro, exatacante chileno que vivió en la calle

Por medio de las redes sociales, fue informado este martes 17 de agosto el fallecimiento a los 60 años del ex futbolista chileno Hernán “Indio” Castro.

Este expuntero izquierdo jugó en Audax Italiano, en Santiago Wanderers, en Unión San Felipe y en Unión La Calera.

El exjugador era tan excéntrico que siempre manejaba coches último modelo y vivía en un departamento cercano al reloj de flores de Viña del Mar.

Y en los años noventa actuó en México, en el Morelia entre 1990 y 1992, donde disfrutó de lujos.

Pero el alcoholismo dominó a Hernán “Indio” Castro, quien luego de volver a Chile en 1995 perdió todos los millones de pesos que había ganado en tierras aztecas.

La caída de Hernán “Indio” Castro

Hernán “Indio” Castro se retiro del fútbol se debió por dolores en los meniscos que sufría, y en un momento trabajó con su hermano en montaje de estructuras metálicas.

Pero tan mal estaba debido al alcoholismo que hace unos años fue descubierto viviendo en la calle con cinco perros, al lado de un basurero en la comuna de Cerro Navia.

Varios futbolistas hicieron una campaña para ayudarlo en ese momento, y luego Hernán “Indio” Castro fue alojado en un sector del gimnasio de Cerro Navia, donde dijo que se sentía como en un resort.

“Me separé y tengo que ser sincero: agredí a mi mujer. Ella me denunció, terminé preso y con prohibición de acercarme a mi casa”.

“Después volví en estado de ebriedad a ver a mi hijo, y otra vez me fui preso. Otro hermano me llevó a vivir con él a Puente Alto, pero no me sentí cómodo y preferí vivir en la calle”, confesó en la oportunidad.