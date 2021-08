Yerco Oyanedel dejó en claro la intención de Unión La Calera: Vamos por el objetivo mayor que es el campeonato

En Unión La Calera están manejando la presión de excelente forma. Los “cementeros” tomaron el liderato del Torneo Nacional 2021 hace algunas fechas y ha sabido mantenerse en lo más alto de la clasificación pese a la presión de Colo Colo y las universidades.

En ello, el lateral de los “cementeros”, Yerco Oyanedel, conversó con ADN Deportes y tuvo palabras para la actualidad del equipo “seguimos ahora los trabajos de “Paqui” (Francisco Meneghini). La verdad es que le ha dado un juego muy fluido a Calera, esperamos seguir en la punta y poder conseguir cosas con el equipo”, dijo.

Agregó respecto al equipo que “puede que tengamos un plantel no tan amplio, pero tenemos buenos jugadores. Sentimos que en la Copa Libertadores pudimos haber hecho más. En Copa Chile no pudimos conseguir los resultados contra Deportes Temuco, y aún así no dejamos de lado el campeonato”, aseguró el jugador de Unión La Calera.

Respecto a su carrera, Yerco Oyanedel dijo que tras su salida de la UC “lo que buscaba era tener minutos, desarrollarme como jugador, y salió la oportunidad de Rangers”, aseveró.

“Necesitaba rodaje, en Universidad Católica no tenía la posibilidad porque estaba por debajo de (Alfonso) Parot y (Juan) Cornejo. A cualquier jugador que no tiene minutos y le salga la opción de ir a la Primera B, que lo tome porque es una gran vitrina”, complementó el lateral de Unión La Calera.

Sobre su posible regreso a Las Condes, Oyanedel dijo que “sigo perteneciendo a la UC hasta el próximo año, pero tengo la cabeza puesta en Calera. Ojalá conseguir un cupo para torneos internacionales e ir por el objetivo mayor que es el campeonato”, sostuvo.

Al finalizar, tuvo palabras para el rival de la próxima fecha, Universidad de Chile “vienen super bien, cayeron ante Cobresal, pero sabemos la dificultad del partido que tendremos el fin de semana”, cerró Yerco Oyanedel, lateral de Unión La Calera.