Sergio Vargas reveló detalles en la salida de Johnny Herrera de la U: “Nadie del directorio se opuso”

Pocos meses han pasado desde que Sergio Vargas dejó su cargo en la gerencia deportiva de Universidad de Chile, salida que compartió junto a Rodrigo Goldberg, y tras aquella instancia, el mítico arquero de la U habló de su reciente paso por el directorio y sobre la partida de otro ídolo del club, Johnny Herrera.

En relación al polémico adiós de Herrera al equipo de sus amores, Vargas confesó en diálogo con LUN que “cuando se cumple el ciclo de alguien es porque no está rindiendo. La salida de Herrera estaba decidida. Estaban todos de acuerdo en el directorio. Nadie se opuso”.

“Almorzamos más de dos horas con Herrera y hablamos de todo. Esperábamos tener una relación fluida y que las conversaciones las tuviera con nosotros”, agregó el “Superman”.

Sin embargo, Sergio Vargas explicó que “cuando Arias lo saca, Johnny Herrera empieza con sus declaraciones en contra del entrenador y el directorio. El jugador sabía que lo iban a sacar a las 10 de la mañana y después dijo que esperaba no enterarse por la prensa”.

En cuanto a su salida de la gerencia deportiva de Azul Azul, el exguardameta señaló que “me dolió más cuando me fui en 2002 de la U. Ahora ya lo esperaba ¿Desde cuándo? Al saber que Carlos Heller iba a vender sus acciones, ya estaba fuera de la U”.

“Ya no me duele porque las formas son las que marcan a las personas. Me puedo hacer cargo de algo que pude haber hecho mal porque también me equivoco, pero cuando son otras personas… Si Heller vendía, Rodrigo Goldberg y yo estábamos sentenciados”, aseguró Vargas.