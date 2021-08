Thomas Galdames: “Quizá nos sentimos más cómodos con lo que nos pide César Bravo”

El defensor de Unión Española, Thomas Galdames, conversó con “Los Tenores” tras haber sido la figura en la clasificación de los hispanos a semifinales de Copa Chile.

La particularidad es que jugó los 90 minutos y anotó el gol del triunfo tras haber jugado como lateral izquierdo, aún cuando él juega habitualmente de central.

“Me siento mucho más cómodo jugando de central. Si el técnico me lo pide, por lo que tiene el rival y puedo ayudar, obviamente lo voy a hacer con la mayor disposición. Tengo que seguir aprendiendo en ese puesto. A medida que vaya jugando partidos ahí me voy a sentir más cómodo”, explicó Thomas Galdames.

Comodidad en el juego que, reconoció el formado en Unión Española, se extiende a todo el plantel. Sobre todo en cuanto a la labor técnica de César Bravo respecto al proceso que comandó Jorge Pellicer a comienzos de torneo.

“Tienen dos metodologías diferentes. No quiero decir que una es mejor que la otra. Quizá nos sentimos más cómodos con lo que nos pide César, ser protagonistas. Estamos con mucha confianza con él”, reconoció el defensa de 22 años.

Lo que viene para Thomas Galdames en Unión Española

Ahora, en el plantel hispano se concentran en Colo Colo, con quien no solamente jugarán este sábado por el Torneo Nacional 2021 sino también por los dos duelos de Copa Chile.

“Sabemos que Colo Colo es uno de los mejores equipos del campeonato. Primero tenemos que preocuparnos del partido del sábado. Jugamos en casa y ahí siempre vamos por los tres puntos”, explicó el hoy lateral izquierdo.

En lo que va de temporada, Thomas Galdames ha sido amonestado cinco veces y fue expulsado una vez. Algo que, en el diálogo con “Los Tenores”, reconoció que debe mejorar.

“Lo hablo mucho con el psicólogo. Hay muchas veces que le digo que no sé por qué lo hago, soy muy apasionado. Si tengo que trancar con la cabeza soy el primero que lo hace. Soy chispita”, señaló quien comparte profesión con sus dos hermanos, Pablo y Benjamín.

Y a propósito del primero, con quien ha compartido entrenamientos en Unión Española tras su salida de Vélez Sarsfield, entregó pistas. “Su futuro lo vamos a saber la próxima semana. Ojalá sea en Europa”, cerró Thomas Galdames.