Lionel Messi se despidió entre lágrimas del Barcelona y reconoció que ir al PSG “es una posibilidad”

Lionel Messi afrontó una emocionante conferencia de prensa en la que fue ovacionado por sus ya ex compañeros en Barcelona y donde no pudo contener las lágrimas antes de iniciar su discurso.

Fueron 6 minutos en los que, con la voz quebrada, el argentino desarrolló su despedida. “No estaba preparado para esto. El año pasado con lo del burofax sí, pero ahora no“, apuntó.

“Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiera gustado irme con gente, en el campo, escuchar una última ovación“, explicó Lionel Messi, quien enfatizó su interés en regresar en el futuro a Cataluña.

“Ojalá pueda volver a este club en lo que sea y aportar para que Barcelona siga siendo el mejor”, señaló antes de afrontar las preguntas de los medios de comunicación.

Lionel Messi reconoció el interés del PSG por él

El ya ex delantero del Barcelona afrontó lo que a estas alturas asoma como una situación inminente: su llegada al PSG.

“Es una posibilidad. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve varios llamados de clubes que se interesaron. No tengo nada cerrado, pero estamos hablando, obviamente“, explicó Lionel Messi.

Entre las decenas de consultas, entre líneas, cuestionó la labor de Joan Laporta en la presidencia del club culé. “No sé si Barcelona hizo todo para que me quedara. Escuché muchísimas cosas sobre mí, pero hice todo lo posible de mi parte para quedarme”, apuntó, donde además reconoció que aceptó rebajar la mitad de su sueldo para seguir.

“Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. He tenido momentos duros, muchas derrotas, pero al otro día volvías a entrenar. Esto ya no vuelve, es el final. Empieza otra historia (…) Va a ser raro, pero la gente se va a terminar acostumbrando. El club es más importante que cualquiera”, apuntó el máximo goleador histórico del cuadro catalán.

Así narró como fue el enterarse que no seguiría. “Fue un baldazo de agua fría. Tratamos de asimilarlo como podemos. Cuando me vaya de acá me va a caer más la ficha y será peor, pero estaré arropado de mi familia y seguiré jugando al fútbol”, complementó un emocionado Lionel Messi.

Además, insistió en su interés por mantenerse en el alto rendimiento. “Hasta el último año de la carrera quiero seguir compitiendo y luchando por títulos“, insistió la “Pulga”, quien se fijó un objetivo: dar alcance a Dani Alves como el futbolista con más títulos en la historia. ¿Lo intentará Lionel Messi jugando en el PSG?