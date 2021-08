Con Torre Eiffel reservada: PSG llegó a un acuerdo con Lionel Messi y solo falta el anuncio oficial

Tras la sorpresiva noticia de su adiós al Barcelona, Lionel Messi se quedó sin club para abrirse libremente a las ofertas de cara a la temporada 2021-2022, y este escenario, el PSG dio el primer golpe para quedarse con los servicios del astro argentino.

El arribo del delantero argentino al elenco parisino ya es un hecho que se está dando por inminente, esto luego de una publicación que realizó uno de los hombres más cercanos al equipo francés.

Khalifa bin Hamad Al Thani, miembro de la familia real de Qatar y cercano a los dueños del PSG, confirmó mediante su cuenta oficial de Twitter: “Negociaciones oficialmente concluidas, se anunciarán más tarde”.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021