Danza de millones en la Premier League: aseguran que Lukaku sí llegará al Chelsea

Mientras todo el orbe habla sobre Lionel Messi y su bullada salida del Barcelona, en la Premier League se vive una verdadera danza de millones: el más apetecido es Romelu Lukaku, actual militante del Inter de Milán y cuyo domicilio, ya conocido en Europa, sería el Chelsea, elenco del cual salió en 2014.

Si bien no va a superar el monto por el que Jack Grealish arribó al Manchester City, el valor belga se inscribirá como uno de los fichajes más caros de la liga inglesa, según consignan distintos medios internacionales.

Grealish arribó a los Citizens por 120 millones de euros, mientras que el “Búfalo” llegaría al conjunto Blue por 97,5 millones de euros. El cuadro londinense no pudo obtener a Erling Haaland, por lo que sus esfuerzos —y la billetera— se centraron en Lukaku.

Y eso no es todo. Según el medio inglés The Sun, el compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal ganará al menos 235 mil euros a la semana, lo que totaliza unos 13 millones por año.

Por supuesto, este ejercicio financiero y estratégico del Chelsea para quedarse con Romelu Lukaku no ha sido bienvenido por el técnico del Inter, Simone Inzaghi, quien perdería a la pieza clave del último scudetto que logró el conjunto neroazzurro.

Lo cierto es que la presunta partida del delantero belga podría dar chances a Alexis para lucirse en la cabecera de la mesa, ya que el propio Inzaghi ha mostrado interés en su permanencia.

Sin embargo, Lukaku deberá revertir el mal sabor que le dejó su estancia en el Chelsea: entre 2011 y 2012 apenas jugó 12 veces y hasta 2014 fue rotando en un loop de préstamos, para luego partir definitivamente en 2014.

“No toqué el trofeo ni con un dedo porque esa conquista no la logré ni por mí mismo. Esa es mi actitud desde que tengo 11 años: si no aporté nada, no es mi trofeo. Sólo presumo de un título si he contribuido a su conquista”, sostuvo alguna vez el belga acerca de aquella Champions League que conquistó el Chelsea. No obstante, ahora sí que sí, podría obtener su revancha en busca de la “Orejona”.