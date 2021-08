Albert Acevedo y la “U” de Sampaoli: “Aportamos para que el país fuera más considerado a nivel sudamericano”

En el marco del duelo entre O’Higgins y Universidad de Chile por la fecha 15 del Torneo Nacional, Aldo Schiappacasse dialogó en Los Tenores Puertas Adentro con Albert Acevedo, actual zaguero de los celestes y exjugador de los azules.

El experimentado defensa de 38 años habló sobre el partido entre el “Capo” y la “U”, sus inicios en Universidad Católica, su paso por el plantel de Jorge Sampaoli, su futuro como entrenador y su relación con Tomás Alarcón.

Sobre el duelo que se vivirá en Rancagua este sábado, Acevedo comentó que “será un partido super interesante, nosotros necesitamos volver a los triunfos, ya que venimos de empates seguidos y la “U” viene con confianza tras ganar el Clásico Universitario”.

El oriundo de la comuna de Conchalí llegó a Unión Española a los siete años y se mantuvo en Santa Laura hasta los 17. Luego, dio el salto a San Carlos. “El 2002 la UC compró a Carlos Tapia y querían a un jugador de proyección, ahí fue donde me compraron”, señaló el central chileno.

Una de las épocas que más marcó al zaguero fue cuando vistió la camiseta azul en la era de Jorge Sampaoli. En este escenario, el defensor confesó que “fueron años muy intensos en la “U”, tanto para nosotros como para el fútbol chileno. Aportamos para que el país fuera más considerado a nivel sudamericano”.

El presente y futuro deportivo de Albert Acevedo

Hace más de siete años que Albert Acevedo está en O’Higgins y no planea irse de la región. “Me encariñé con Rancagua, vivo super tranquilo, el ritmo de esta ciudad me representa, mis hijos han pasado casi toda su vida acá, se han desarrollado y tienen buen grupo de amigos, eso me deja tranquilo”.

El 2019, el experimentado futbolista terminó el curso de director técnico. En cuanto a su futuro como entrenador, dejó en claro que “me gusta el fútbol formativo, el servicio y ayudar a los jugadores jóvenes para potenciarlos y acompañarlos en su crecimiento. Me encanta la formación”.

Finalmente, el actual defensa celeste expresó su cariño por Tomás Alarcón, quien dejó al “Capo de Provincia” para jugar en el Cádiz de la Primera División de España.

“Estoy feliz por él, lo siento como si fuera mi hijo chico. Él partió ayudando al utilero y luego empezó a entrenar con nosotros en el primer equipo. Es un tipo maduro y humilde, le deseo lo mejor”, concluyó.