Padre de Marcelo Moreno sobre el interés de Colo Colo: “Hablando no se hacen los negocios, es necesario tener la documentación”

La teleserie entre Colo Colo y el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins continúa de cara a los refuerzos que busca el “Cacique” para la segunda rueda del Torneo Nacional 2021, ante esto, el propio padre del jugador salió a referirse ante los rumores que unen a su hijo con el fútbol chileno.

“Estamos familiarizados de que Marcelo suene para reforzar a Colo Colo. Sin embargo, una cosa es el interés del club y otra un documento con una oferta”, comentó Mauro Martins, papá del atacante altiplánico, en dialogo con La Tercera.

En este escenario, señaló que mientras no exista una oferta formal por parte de los albos “es poco lo que se puede comentar, sobre todo si no hay nada concreto. Hablando no se hacen los negocios, es necesario tener la documentación”.

Sobre una posible llegada del goleador de Bolivia a Macul, su padre indicó que “Colo Colo sería un club bueno para que Marcelo juegue. Siempre ha sido un equipo de tradición. De repente puede ir allá, es una institución grande, un cuadro de respeto, que ha tenido buenas campañas en la Copa Libertadores y ha sido campeón de Chile muchas veces”.

“Es un país que tiene un buen campeonato y da mucha seguridad para vivir. A cualquier jugador le gustaría llegar allí”, manifestó.

Además, Mauro Martins habló en relación al nuevo entrenador que tendrá su hijo en Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, quien ya dirigió a Moreno Martins en Gremio y el ariete se fue del equipo tras no ser considerado por el DT brasileño.

“Veamos qué sucederá ahora con la llegada de Vanderlei al equipo. Marcelo tiene mucho peso futbolístico y se puede acomodar a cualquier equipo, pero en este momento Cruzeiro necesita de él. Veremos qué ocurrirá, pero tiene contrato vigente con el equipo”, concluyó el padre de Marcelo Moreno Martins