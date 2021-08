Marcelo Moreno fue categórico sobre los rumores con Colo Colo: “Por ahora no hay nada”

En Colo Colo no descartan el posible fichaje del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, uno de los jugadores que espera Gustavo Quinteros para potenciar el plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021.

Sin embargo, durante la jornada de este lunes, el propio atacante altiplánico, quien se encuentra actualmente jugando en el Cruzeiro de Brasil, habló en conferencia de prensa y fue categórico al ser consultado sobre los rumores que lo ligan a Macul.

“Siempre he sido un jugador que recibe bastantes sondeos y sigue ocurriendo. Cuando llegue una propuesta oficial a mi representante, estoy seguro que él hablará con Cruzeiro y se verá si interesa o no. Por ahora no hay nada”, declaró Moreno en rueda de prensa.

El interés de Colo Colo por Marcelo Moreno

Tras la partida de Martín Rodríguez, desde Blanco y Negro comenzaron a buscar al reemplazante del “Tin”, y quien aparece con las mayores posibilidades es el destacado seleccionado boliviano, Marcelo Moreno Martins.

Actualmente el jugador altiplánico milita en el Cruzeiro de Brasil, aunque Daniel Morón aseguró que ya se encuentran en tratativas para contratarlo en el corto plazo.

“Es uno de los nombres que está en carpeta. Seguramente seguiremos buscando alternativas, buscando la más viable para Colo Colo, lo mejor para el club. Sabemos que hay jugadores que quieren venir a Colo Colo y eso es muy importante también”, sostuvo el directivo en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, Morón cerró diciendo que “en algunas cosas nos hemos acercado con él, pero cuando tengamos noticias ustedes serán los primeros en saberlas”.