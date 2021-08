ANFP y el inminente regreso del público a los estadios: “Hay 24 clubes que ya están en tierra derecha”

Durante una visita de los entrenadores de las selecciones chilenas juveniles a niños de Peñalolén, donde les regalaron ropa deportiva, Pablo Milad se mostró optimista sobre el inminente regreso del público a los estadios.

El presidente de la ANFP planteó que está todo cerca para que el próximo fin de semana podrían volver los hinchas a la cancha.

“Definitivamente si. Se ha avanzado bastante. Hay 24 clubes que ya están en tierra derecha, que falta solamente afinar algunos pequeños detalles. El resto está en los procesos que hay que cumplir“, explicó Pablo Milad ante la consulta de ADN Deportes.

“Es probable que algún club se retrase, pero ya es netamente responsabilidad de cada una de las instituciones“, advirtió el mandamás de la ANFP ante las crecientes opciones de que el público vuelva a los estadios.

Los problemas con las series juveniles de la Roja

Otro de los temas que debe resolver la ANFP, además de los protocolos para el regreso del público a los estadios, es el futuro de las selecciones menores ya que no habrá competencias sudamericanas en lo que resta del año.

“Se tenía pensado hacer campeonatos para que los chicos tuvieran motivación y el roce internacional, pero este año no va a haber nada”, explicó Pablo Milad, quien no descartó la opción de programar amistosos para la sub 15, sub 17 y sub 20.

“Está dentro de la planificación. Están armados los equipos y eso va a implicar primeras citaciones y proyectar partidos de preparación internacional”, cerró el presidente de la ANFP tras la actividad solidaria en Peñalolén.