No habrá Sudamericano Sub 20 ni ningún torneo de selecciones juveniles en 2021

El fútbol joven en Sudamérica sufrió un duro golpe a su desarrollo luego que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, asegurara que no se realizará el Sudamericano sub 20 ni otros torneos de selecciones juveniles este año.

“Quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar: el sub 17 femenino, el sub 15, sub 17 y sub 20 masculino. No va a haber torneos juveniles de selecciones”, explicó en diálogo con Radio Uruguay.

El directivo explicó que los altos costos operativos, en el contexto de la pandemia del covid-19, justificaron la decisión de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Hoy, sin logística charter ni hotelera apropiada, es imposible desarrollarlo. Nuestra realidad es privilegiada al lado de otros países. Hacer la Libertadores Futsal fue realmente complicado hacer vía comercial los movimientos de las delegaciones, algo que no se puede hacer en estos torneos”, señaló Ignacio Alonso.

🎧 El titular de la #AUF, Ignacio Alonso adelantó en #VQV que los sudamericanos juveniles, organizados por la #CONMEBOL, quedaron suspendidos por temas de logística. “No habrá competencia hasta el 2023”, aclaró 👉 https://t.co/xNN0Sf9V7l pic.twitter.com/zN0ou0N5a4 — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) August 4, 2021

Repercusiones en Chile a la suspensión del Sudamericano Sub 20 y otros torneos juveniles

En nuestro país, las selecciones juveniles estaban iniciando un nuevo proceso con la llegada de Hernán Caputto a la sub 17 y Ariel Leporati a la sub 15.

Caputto tenía esperanzas que el fútbol joven de Chile tuviera la opción de disputar un Sudamericano sub 2o y un sub 17 a fin de año, tal como explicó en conversación con “Los Tenores”.

Sin embargo, la ilusión del ex DT de Universidad de Chile se desvaneció tras lo informado desde Uruguay.

Esto forzará la reorganización en torno a los procesos con las nuevas generaciones de futbolistas en nuestro país. Eso mientras el torneo nacional de Fútbol Joven en sub 21 y sub 18 se reanudará a mediados de septiembre.