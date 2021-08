Danilo Díaz y las dudas de jugar ante Brasil en Concepción: “Nuestro peso en la Conmebol es cero”

Danilo Díaz conversó con Mirna Schindler y Manuel Palominos en “ADN Hoy” respecto a la posibilidad de que Concepción sea sede del partido entre Chile y Brasil por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Es una intención que ha deslizado el presidente de la ANFP, pero al final eso va a depender de Conmebol, FIFA y Brasil. Al que tu quieres sacar de Santiago y que haga un viaje más largo es a Brasil. Aunque sea media hora más, ellos prefieren venir a Santiago”, advirtió el “Tenor del Pueblo”.

“Nuestro peso internacional en la Conmebol es cero. Y como es cero, yo no tengo mucha fé en que se pueda llevar el partido para allá“, sentenció Danilo Díaz, pesimista de que el partido salga de Santiago.

Danilo Díaz advirtió otros problemas de la ANFP

Lamentos del comentarista deportivo que se extienden a otros antecedentes de la gestión de Pablo Milad en la ANFP, como lo evidenció que Chile perdiera la sede de la Copa Libertadores Femenina.

“Lo que nos ha llegado desde Montevideo y Asunción es que previo a que se lo quitaran a Chile, se lo informaron y Chile dijo OK. Y cuando el presidente Pablo Milad se dio cuenta de la batahola que había quedado, hizo este gesto de decir que si no se disputaba la Libertadores Femenina entera en Chile no se hacía”, comentó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009.

Más allá de la polémica, Danilo Díaz destacó que Concepción tenga las condiciones de infraestructura para eventualmente albergar el partido de Chile ante Brasil en septiembre.

“Si hay algo que se hizo bien en los últimos años es la red de estadios Bicentenario. Nosotros teníamos los peores estadios de Sudamérica. Esa red que se generó con la presidenta Bachelet para el Mundial Femenino Sub 20 de 2008, Chile le cambió la cara a los estadios. Son chicos, pero para nuestra población”, cerró el comentarista de ADN Deportes.