“Paqui” Meneghini: “Cada vez somos más protagonistas los entrenadores y hay menos iniciativa de los jugadores”

El entrenador de Unión La Calera, Francisco “Paqui” Meneghini, conversó con “Los Tenores” sobre su buen arranque en el segundo período que dirige a los cementeros, que son líderes del Torneo Nacional.

En la charla, eso sí, hizo una particular crítica a la labor suya y de sus colegas técnicos en el fútbol de hoy. “Cada vez somos más protagonistas los entrenadores. Son partidos de pizarra y cada vez hay menos inciativa de los jugadores. Lo digo como una critica para nosostros, los entrenadores. Hay un exceso de información que le va quitando independencia al jugador, que es el eje de todo”, explicó el DT argentino.

“Cada vez veo partidos más chatos, de planteo, y no tanto de creatividad. Mucha queja con respecto a la iniciativa de los jugadores, pero somos nosotros mismos los que provocamos eso con tanta intervención desde afuera”, aseguró Francisco “Paqui” Meneghini.

Sin embargo, más allá del análisis teórico, su presente hoy es Unión La Calera, donde asume los cambios que ha realizado en su gestión desde su última experiencia en Audax Italiano.

“El entrenador que era en Audax no es el mismo que se fue de La Calera. Tratamos de criticarnos mucho a nosotros mismos. Hemos pulido el mensaje de lo que queremos hacer y adaptar cosas muy concretas del juego para aprovechar las características de los jugadores que tenemos”, enfatizó el ex integrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección chilena.

“Paqui” Meneghini y el mercado de pases en La Calera

Con el liderato del torneo como eje de la campaña, de todas formas se ponen en alerta de cara al mercado de pases, donde ya han sonado nombres del plantel que podrían partir.

“La idea es que no salga nadie. No tengo novedades al respecto y espero no tenerlas. Todos los mercados salimos a ver qué opciones hay. Solo tenemos tres cupo, no tenemos cupo de extranjero además”, advirtió “Paqui” Meneghini.

“Estoy conforme con el plantel que tenemos. Salió Jorge Valdivia antes que yo llegara. Ahi no tenemos una alternativa directa a Jeisson Vargas y sería una buena oportunidad incorporar ahí”, puntualizó el entrenador de La Calera, sin desesperarse mayor mente por traer refuerzos.

“Para pelear en lo más alto no alcanza con un grupo reducido de jugadores. No tenemos la cantidad de jugadores de otros equipos, pero con organización colectiva podemos acercarnos“, puntualizó el técnico de 32 años.

Desde su regreso al cuadro de la Quinta Región Interior, no ha perdido: suma dos empates y dos derrotas. Aunque hay un duelo que para él es una derrota. “El partido que más nos va a dar vueltas es el de Melipilla. Nos dejó con ese sinsabor importante, hicimos todo para llevarnos el partido”, cerró Francisco “Paqui” Meneghini.