AUDIO | Hernán Caputto y su paso por Universidad de Chile: “No me voy a arrepentir nunca de haberle dado la mano al club cuando más lo necesitaba”

El ex técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó con Los Tenores en su regreso a la dirección técnica de la selección chilena sub 17.

De todas formas, el ex portero tuvo un momento para conversar de su período a cargo de la banca azul. “De manera accidentada me tocó tomar el primer equipo. No me voy a arrepentir nunca eso, de haberle dado la mano al club cuando más lo necesitaba, porque lo quiero mucho. Ese era mi sentimiento”, apuntó Caputto.

“Mi salida no fue la correcta, pero es parte del fútbol, el vértigo del fútbol profesional, la inestabilidad que tiene Universidad de Chile. Me gustaría muchísimo que eso cambie. Ojalá Valencia no viva lo que yo viví en su minuto“, zanjó quien fue director técnico de la U entre 2019 y 2020.

El presente de Hernán Caputto en la Roja juvenil

Caputto ahora está alejado de la primera línea del fútbol profesional para retomar un cargo en el cual llevó a la selección chilena a dos mundiales sub 17.

¿Qué lo llevó a volver a Juan Pinto Durán? “Principalmente, el proyecto. Cuando renuncié a la selección hace dos años no había un proyecto, vislumbrar un camino, sobre todo cuando se trabaja con jóvenes. Ahora me sedujo mucho el proyecto que trajo Cagigao, es fantástico. Me da la posibilidad de coordinar la metodología y todo lo que conlleva un proyecto a corto, mediano y largo plazo”, apuntó el ex futbolista de 46 años, quien reveló algunas de las nuevas atribuciones que tendrá.

“En Europa hay selecciones por año, por lo que es beneficioso armar una sub 14 y una sub 16. Estaré a cargo de eso. La sub 20 es más autónoma y alineada a la selección adulta, lo que es real. Es algo muy interesante”, señaló un Caputto que no escondió su preocupación por la falta de actividad en las series menores del futbol chileno.

“Es muy difícil. Lo vengo conversando con entrenadores de fútbol joven en Sudamérica. Esto no es algo que nos ha pasado solo a nosotros. Se perdieron posibilidades de desarrollar mejor a un futbolista, lo que no quiere decir que no lo podamos recuperar. De los jugadores entre 18 y 20 años, hay muchos que perdieron la oportunidad de consolidar la carrera y empiezan a estudiar, lo que es buenísimo, pero la pandemia los llevó a eso“, apuntó Hernán Caputto.

Además, en el diálogo con Los Tenores, entregó una importante información para las series menores de nuestro fútbol. “Es probable que haya un sudamericano sub 17 y sub 20 a fin de año, ojalá sea así y que lo confirme Conmebol. Sería a fines de noviembre y principios de diciembre. Jugar un torneo sudamericano, aunque no tenga clasificación al mundial, sería importante”, cerró el DT argentino.