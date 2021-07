AUDIO | Pablo Pozo: “Los árbitros del fútbol chileno están relajadísimos, todo lo hacen vía VAR”

El ex árbitro Pablo Pozo conversó con “Los Tenores” a propósito del gol que milimétricamente no le concedieron a la Roja Femenina en la derrota por Japón y que significó su eliminación de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, en ese contexto, el ex juez FIFA aprovechó de expresar su opinión en torno al cuestionado nivel de los réferis en el torneo nacional.

“Los que están tienen una gran oportunidad de mostrarse. Antes para arbitrarle a los grandes había que ser árbitro internacional. Tiene oportunidades pero todo lo hacen vía VAR. Los árbitros del fútbol chileno están relajadísimos. Me gustaría preguntar cómo andan sus pulsaciones. Es raro, no me convence”, explicó Pozo.

Además, apuntó a la falta de criterio a la hora del manejo del VAR en Sudamérica y que, por ejemplo, llevó a la suspensión en Conmebol del chileno César Deischler.

“A lo mejor la culpa no es de los soldados sino del general. Wilson Seneme (presidente de la Comisión de Arbitraje de Conmebol) no fue el árbitro más destacado de Brasil tampoco. Hay un montón de dudas que es más culpa de quienes entregan las instrucciones que de los propios árbitros“, apuntó Pablo Pozo.

El juicio de Pablo Pozo al arbitraje de la Roja Femenina

Volviendo a la idea que originó el diálogo de “Los Tenores” con Pablo Pozo, el ex árbitro nacional estuvo de acuerdo con la decisión de que no se le otorgara el gol a Francisca Lara.

“El balón es ovalado, es difícil revisar sólo con una cámara si el balón entró o no. Yo creo que el balón no ingresa. Para 100% de seguridad, tiene que haber una luz: entre el balón y la línea de meta se debe notar el césped. Y eso no pasa acá. Creo, con el dolor de mi corazón, que el balón no ingresó 100%“, sentenció.

“Hay una posibilidad que no sea revisada la jugada. Si ellos tienen claridad de que la pelota no ingresa, no es necesario que llamen al árbitro para que la revisen. Sólo lo llamarán si hay dudas”, insistió Pablo Pozo.

Además, aclaró que la tecnología para revisar si la pelota cruzó o no la línea no está en Japón. “No están utilizando el dispositivo GPS por un tema de recursos, implica un chip en el balón y los estadios con el dispositivo necesario. Se usa más en Mundiales, que organiza FIFA. Acá está al alero de los Juegos Olímpicos”, cerró el personero de 48 años.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bMi2Ta","duration":"00:00:42","type":"video","download":""}]}