Joaquín Larrivey lució su faceta de modelo: “Me siento bastante bien para hacerlo. No me da vergüenza”

A pesar del irregular momento que atraviesa Universidad de Chile, Joaquín Larrivey ha sido sin duda uno de los puntos altos en el conjunto azul.

Actualmente, el delantero de la U es uno de los goleadores del Campeonato Nacional con 7 dianas, pero no solo en la redes triunfa el trasandino.

Esto porque Larrivey es protagonista de una campaña publicitaria, donde lució su faceta de modelo. “Había hecho algo parecido en otras ocasiones, me siento bastante bien para hacerlo. No me da vergüenza, estuve bastante relajado. Dentro de todo, sabía que tenía por delante”, señaló el delantero para LUN.

“Lo más difícil es hacer todo naturalmente, como si fuera modelo o actor, pero dentro de todo quedé conforme por cómo lo hicieron y la manera en que quedó hecha la producción”, agregó el atacante.

Sobre el actual momento en Universidad de Chile, Joaquín Larrivey sostuvo que los goles “siempre ayudan, sean de quien sean”.