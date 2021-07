Rodrigo Goldberg y su salida del Centro Deportivo Azul: Me pegó mucho, no he visto ni he seguido a la U

Han pasado las semanas desde que los nuevos dueños de la Universidad de Chile tomaron las riendas del club laico, y entre las decisiones que tomaron, estuvo la salida de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg como directores de la institución.

En ello, el exdelantero de la escuadra universitaria, Rodrigo Goldberg, conversó con Los Tenores de la tarde en ADN Deportes y tuvo palabras, en primera instancia, para las actuaciones de Joaquín Larrivey: “nosotros lo seguimos desde hace mucho tiempo y cuando decidimos traer un centrodelantero, nos fijamos en él“, partió indicando.

“Es un muy buen jugador, prácticamente no se lesiona, siempre está disponible, por lo tanto me pone muy contento verlo hacer goles y me pone muy feliz por el momento que está pasando”, complementó “polaco” respecto al goleador azul.

Su salida de la U

Rodrigo Golberg continuó la conversación analizando lo que fue su salida de la Universidad de Chile: “la salida de la U me pegó mucho en lo anímico, me dolió mucho y honestamente por eso es que no he visto los partidos de la U, no veo noticias, no estoy al tanto de lo que está pasando, de lo que están haciendo, porque honestamente no lo estoy siguiendo”, comentó.

“La U para mi significa mucho más que un trabajo. Hay un lazo emocional muy fuerte, de mucho arraigo, de mucho sacrificio personal. Yo sabía que iba a llegar este momento, como que uno siempre está con la maleta en el puerta, y bueno sucedió y pensé que no iba a ser tan difícil, pero ha sido bien complejo”, agregó Goldberg.

Respecto al futuro de la U y los nuevos dueños que arribaron al Centro Deportivo Azul, el exdirector de Azul Azul comentó que: “siempre les deseo lo mejor, bajo ninguna circunstancia les desearé el mal. A los nuevos dueños, los cuales no conozco, les deseo que les vaya bien”, aseveró Goldberg.

Su análisis como director de Azul Azul

Respecto a su gestión como director del cuadro azul, Goldberg hizo una importante autocrítica: “hay decisiones que tomamos que no fueron correctas, sobre todo con los entrenadores. Haber sacado a Hernán (Caputto) del futbol formativo fue un error, pero la razón fue que no había plata en el club, nos faltaron argumentos para poder defender nuestra posición”, dijo.

“Recibimos a un club que estaba camino a una segunda quiebra, recibimos un camarin prácticamente dividido, pero logramos equilibrar lo económico y lo futbolístico. Además, hoy día tu puedes ver que la cantidad de jugadores del formativo es más del doble de lo que recibimos”, complementó Goldberg.

En el cierre, reflexionó sobre su relación con los hinchas universitarios: “hay muchas cosas positivas, pero entiendo que para el hincha el resultado del fin de semana es mucho más importante, y ante eso, el cristal con el que se mira la gestión es mucho más negativo que positivo”, finalizó Rodrigo Goldberg.