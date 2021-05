Rodrigo Goldberg: “Tengo la certeza de que con Sergio Vargas no vamos a seguir”

El pasado miércoles 26 de mayo se puso fin a la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA), realizada por Tactical Sports para quedarse con el 63.07% de las acciones de Azul Azul, correspondientes a Carlos Heller.

Poco a poco comenzará con el proceso de “cambio de mando” en Universidad de Chile, situación que estiman, debiese ocurrir de manera definitiva en los primeros días de junio.

Si bien no se esperan mayores cambios a nivel deportivo e institucional, Rodrigo Goldberg, director deportivo de la U, aseguró que tanto él como Sergio Vargas no seguirán en su cargo. “A mí, personalmente, todavía no me notifican, ni a mí ni a Sergio. Lo más seguro, creo yo, es que la próxima semana deberíamos saber algo“, señaló en conversación con 100% Azules.

“En lo concreto, yo no tengo ninguna comunicación oficial, no conozco a las personas que llegan, no tengo un vínculo con ellos. Tengo prácticamente la certeza de que (con Sergio Vargas) no vamos a seguir“, afirmó el “Polaco”.

Elección de Rafael Dudamel como DT de Universidad de Chile

Goldberg también reveló cómo fue el proceso para elegir al nuevo entrenador azul, asegurando que Rafael Dudamel le llenaba en el gusto y que su idea era no bajar del 45% de jugadores formados en casa. “Me llenaba el gusto, porque yo soy un convencido de que la U no puede bajar de un 45% o 50% de jugadores formados en el club“, manifestó.

“Una de las cosas que nos pareció que teníamos que mejorar mucho era el tema defensivo. Nosotros teníamos buenas referencias respecto al tema disciplinario, y una de las cualidades que queríamos y que lo hemos desarrollado junto a él era la promoción de jugadores jóvenes“, sostuvo Goldberg.

Asimismo, aseveró que uno de los problemas en la presidencia de Carlos Heller fue que terceros se aprovecharon al ver recursos en la institución, y dejó en claro que no se arrepiente de haber tomado el cargo de director deportivo.

“La buena intención de él necesitaba un soporte distinto (…) Yo te diría que una de las equivocaciones de Heller fue no haber contado con las personas correctas, pero también hay una cuestión de tercero, ya que cuando vieron que en el club había recursos, se aprovecharon de eso“, indicó.

“No me arrepiento un segundo de haber tomado la decisión de trabajar en la U. Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue esta“, reveló.

Finalmente, Rodrigo Goldberg detalló que el año 2019 la pasó muy mal en la institución. “No dormía, me costaba mucho ser optimista por lo que veíamos“, sentenció.