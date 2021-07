Con Hernán Caputto de regreso: ANFP presentó a los nuevos entrenadores del Fútbol Joven

“La tarea real mía es poner cimientos en la Federación, y esos cimientos comienzan hoy”. Así comenzó la presentación de Francis Cagigao de los nuevos entrenadores del Fútbol Joven en la ANFP y que estarán a cargo de la Sub 17 y la Sub 15.

Hernán Caputto estará a cargo de la 17, además de realizar un trabajo metodológico en la formación de los jugadores jóvenes en el fútbol chileno. Cagigao destacó su historial.

“Es un entrenador que ya tuvo mucha experiencia aquí en la Federación. Experiencia muy positiva con dos clasificaciones a mundiales, y una persona que sabe exactamente dónde estaba el fútbol formativo chileno hace dos años atrás. Es muy importante en estos momentos saber en qué momento dejamos el fútbol formativo para poder retomarlo ahora con vigor”, señaló.

Así mismo, agregó que la llegada de Ariel Leporati a la Sub 15 “es una gran apuesta dentro de la Federación. Debemos de buscar espacio y sitio para técnicos jóvenes chilenos, y es lo que hemos querido hacer con Ariel, que es una persona con ideas”, apuntó el director deportivo de las selecciones nacionales.

El trabajo global del Fútbol Joven

En ese contexto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, destacó la importancia del trabajo conjunto en las diferentes categorías del fútbol chileno. La idea es que Hernán Caputto esté a cargo de un plan metodológico de formación para los jugadores.

“No queremos que suceda más que los seleccionados de la Sub 15 no lleguen a la absoluta, se pierdan en el camino y en un proceso que queremos ordenar, seguir y alimentar con una formación integral”, apuntó el mandamás del fútbol chileno.

“Vamos a hacer una evaluación de cada club, donde los vamos a visitar y haremos una evaluación de cómo están trabajando para hacer una conexión directa con la selección”, sentenció el timonel de Quilín.