“Cristiano es un imbécil”: Medios españoles filtraron nuevos audios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Sin fútbol de por medio aún, las cosas en el Real Madrid ya están más que movidas. Esto luego de que hace algunos días un medio español filtrara unos polémicos audios de conversación privadas de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Ahora se conocieron nuevos audios, pero contra Cristiano Ronaldo.

Según lo revelado por El Confidencial de España, el mandamás del cuadro blanco apuntó contra el delantero, contra José Mourinho y el representante del DT, Jorge Mendes, en dos conversaciones distintas que habría sucedido en octubre del 2012.

Los dardos contra Cristiano

Lo expuesto por el citado medio indica que Florentino dijo sobre Ronaldo que: “está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”.

Pero además faltaba el representante portugués, y Mourinho: “Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso”, habría dicho.

“Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo… ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!””, indica el audio.

Más audios contra ídolos del Madrid

En ellos, el dirigente ataca a dos retirados ídolos merengues: el exarquero Íker Casillas y el exdelantero Raúl González: “Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”.

“Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, dijo por el 2006 Florentino Pérez.

La defensa de Florentino

Luego de la publicación, Florentino Pérez entregó su parecer sobre el hecho a través de las redes sociales del club: “Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por don José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito”, indica el comunicado.

“Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial. Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga de Europa”, agrega el escrito.

Finaliza aseverando que: “He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”, cerró Florentino Pérez en el comunicado.