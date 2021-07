La emoción de Ángel Di María tras ser el héroe de Argentina en al final de Copa América: “Todavía no termino de caer”

El héroe de Argentina en la final de la Copa América, Ángel Di María, solo era emoción tras el título que obtuvo con la albiceleste venciendo a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro.

En conversación con la organización del certamen, sostuvo que “Todavía no termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, mucha gente nos decía que no íbamos a poder, pero hoy se rompió, lo logramos y es una emoción gigantesca”.

Tras ello, el futbolista del PSG valoró que el título se haya logrado con una victoria sobre la Canarinha en su estadio más representativo.

“Ganarla acá ante Brasil es muy especial, y estamos muy emocionados. Tengo felicidad, alegría, por mis dos hijas, por mi mujer. La verdad es que es una alegría inmensa. Ahora viene un Mundial dentro de muy poco y esto es un envión muy grande”, lanzó el ariete.

Finalmente, Di María cerró diciendo que “Messi me dijo que la iba a tener, que era mi final, la revancha que no había podido tener. Me lo dijo siempre y hoy se dio. Estoy muy feliz“.