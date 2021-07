Mariano Puyol no seguirá en las divisiones menores de Universidad de Chile: “La urgencia es el problema de la U”

La eliminación de Copa Chile a manos de Fernández Vial caló hondo en el entorno de Universidad de Chile. A eso se suma la incertidumbre en torno a los manejos de los nuevos dueños del club, que determinaron la salida de dos históricos de las divisiones menores: Marcelo Jara, ya ex DT de la sub 19, y Mariano Puyol, ex entrenador de la sub 12.

“La urgencia es el problema de la U. El tiempo que alcancé a estar ahí me di cuenta de eso, la urgencia que funcione el equipo, el entrenador y los jugadores. Y tiene que ser ya. La urgencia mata la idea, la forma, el modelo”, aseguró Mariano Puyol en conversación con ADN Deportes tras su salida del cuadro azul.

Cambios directivos que han tenido repercusión en cómo se reorganizan las divisiones menores de la U y también en el rendimiento deportivo.

Los azules aún tienen a Esteban Valencia como DT interino y sin certezas respecto a quién se hará cargo del primer equipo el resto de la temporada.

“Tiene que armar algo donde haya paciencia, que la cosa no sea como prender y apagar la luz. No sé si traer un jugador o cambiar al técnico solucione algo ahora ya. Si tienen esa convicción, no va a resultar. La U lleva muchos años así. Espero que la U ponga la pelota al piso y salga adelante”, apuntó un esperanzado Mariano Puyol.

Johnny Herrera también cuestionó a Universidad de Chile

Otro referente azul que se sumó a las criticas contra la U, aunque desde otra perspectiva, es el ex portero Johnny Herrera.

En su cuenta de Instagram, el hoy comentarista en TNT Sports saludó a sus seguidores en redes sociales, pero sin olvidar el mal momento de su ex club.

“Era una casa muy linda, pero la tomaron unos buenos para nada y miren cómo nos dejaron”, sumándole un emoji de cara triste a su mensaje, cuestionando la labor directiva en Universidad de Chile.