Iván Morales analizó su gran presente en Colo Colo: “Es lo que esperaba, siempre lo tuve en mente”

Iván Morales sigue sumando goles y buenas actuaciones en Colo Colo. El joven delantero fue fundamental en la llave de Copa Chile donde el “Cacique” superó a Deportes La Serena y clasificó a cuartos de final. Este lunes, el ariete analizó su buen momento con el equipo.

“Es lo que esperaba, siempre lo tuve en mente. Me llega en un momento donde puedo estar un poquito mejor de la cabeza”, señaló el atacante albo en un video publicado por las redes sociales del club.

Morales confesó que para este gran presente que vive en Macul le “hubiese gustador estar con gente, jugar los partidos con estadio lleno, pero lo estoy disfrutando al máximo”.

“La diferentes cosas que he pasado en mi vida personal y acá en el club me han hecho madurar, crecer, y eso es fundamental en mi cambio personal y me ha ayudado bastante dentro de la cancha”, explicó el “Tanquecito”.

Además, el jugador se refirió al partido ante Everton que disputó tras la noticia de la muerte de su madre, donde incluso pudo anotar. “Fue un gol especial porque esa semana fue super dura para nosotros como familia, para mí personalmente, y estoy seguro que jugar era lo que quería mi mamá y yo también, eso lo hizo mucho más especial”, indicó.

Iván Morales también agregó que “ha sido una temporada bastante linda para nosotros, estamos peleando los primeros puestos, ahora estamos enfocados en Copa Chile”.

