Claudio Bravo pensó en “colgar los guantes” con la Roja si ganaban la Copa América: “Me iba feliz para la casa”

Uno de los temas más importantes que tocó Claudio Bravo en conversación con Los Tenores de ADN, fue sobre un posible retiro de La Roja, hecho que confesó ver muy cercano antes de la Copa América en Brasil.

Al respecto, el meta nacional comenzó diciendo que “eso depende de muchos factores, de ver cuál es la situación que está uno. Yo lo dije el otro día cuando hablábamos con Mauricio (Isla) en un live, que si salía bien lo de la Copa o si obteníamos otro éxito, podía ser“.

En esa línea, añadió: “Yo más pleno que ganando en la selección no me he sentido nunca en la vida. Si lograba esa sensación nuevamente de plenitud acá adentro, me iba feliz para casa y dejaba el lugar que había ocupado de hace muchos años”.

“Ya veremos con el tiempo cuáles son las sensaciones, cómo me acompaña el cuerpo, la cabeza. Ni siquiera se me pasa por la mente que no podamos entrar a otro mundial, sino que todo lo contrario. Viendo cómo trabajamos y la armonía grupal que tenemos hoy en día, te da a pensar que los resultados llegarán pronto”, agregó el portero.

Consultado sobre cuáles son los futbolistas que ve con más proyección para la Roja, Bravo puso paños fríos, asegurando que es un trabajo a diario ganarse un puesto en el equipo.

“La selección tiene que estar abierta para todos. Cada uno tiene que demostrarlo en sus equipos y ganarse una camiseta“, lanzó el capitán.

Finalmente, acerca de La Roja y tras la Copa América, Claudio Bravo cerró diciendo: “Nosotros necesitamos siempre a los mejores acá y cada jugador tiene que aportar desde donde le toque estar, incluso si es que no le toca jugar. Todos tenemos que tener una implicación total, no que sean solo 11 o 13, eso también significa presión para los que van a estar dentro del rango de selección y eso también es muy bueno”.