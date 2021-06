Emiliano Amor y los sobrenombres por su apellido: “Si me tiran alguna, yo la devuelvo de inmediato”

El próximo 4 de julio, Emiliano Amor cumplirá dos meses en Colo Colo, luego de arribar desde Vélez Sarsfield para reforzar la última línea de los albos.

En ello, el zaguero del “Popular” se refirió a cómo ha sido su estancia en el país y sobre cómo ha manejado los apodos por su apellido. “Si me tiran alguna, yo la devuelvo de inmediato. De chico me ha pasado eso, así que estoy acostumbrado“, señaló en conversación con LUN.

“Siempre había alguno que decía alguna pesadez. También cuando empecé a jugar, pero aprendí que la mejor receta era no calentarse. A los que se burlaban de mi apellido no les daba bola. Y no hay nada peor para alguien que se burla que no lo pesquen. Eso he hecho yo siempre”, afirmó Amor.

Asimismo, el defensor detalló que Blandi y Zaldivia lo han ayudado con los trámites en el país, y reveló que se siente cómodo en el club.

“Estamos agarrando confianza, pero todo ha sido más fácil de lo pensado. Blandi y Zaldivia son los que me han ayudado en los trámites y a entender algunas cosas. También tomo mate con Solari pero, en general, todos han sido fantásticos conmigo. Me siento cómodo en este grupo“, sentenció.

Colo Colo se prepara para hacer su estreno en la Copa Chile, donde se medirá con Deportes La Serena este jueves 1 de julio a las 15:30 horas por los octavos de final.