El arquero Diego Sánchez se disculpó por ser detenido manejando en estado de ebriedad

El arquero de Unión Española, Diego Sánchez, fue detenido anoche por conducir en estado de ebriedad.

El futbolista de 34 años cruzó de manera irregular la esquina de Copiapó con Portugal en la comuna de Santiago.

Una patrulla de Carabineros vio el hecho y lo siguió, hasta que lo detuvieron en Salvador con Irarrázaval, en Ñuñoa.

Diego Sánchez registró 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, quedó apercibido y deberá comparecer ante un tribunal de justicia.

Y esta mañana de martes 15 de junio, el deportista usó su cuenta de Instagram para dar su versión y disculparse.

“Luego de los hechos en los que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiento todo la responsabilidad”, escribió el futbolista.

Diego Sánchez, apodado “Mono”, agregó que “… Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, que asumiré como hombre y el que aseguró no se volverá a repetir”.

“Pido perdón a mi familia, novia (la a actriz Yamila Reyna) e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergienza”.

El arquero añadió que “… Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defiendiendo a esta linda institución”.

“Por último, quiero agradecer todas las muestras de apoyo en este difícil momento”, cerró el arquero.