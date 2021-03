Diego Sánchez y situación de Carlos Palacios: Ojalá fuese su padre para hacerme rico con él

Una importante victoria por la cuenta mínima consiguió el pasado martes Unión Española ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores, sacando ventaja para el partido de vuelta.

Quien se refirió a este triunfo fue el portero de los hispanos, Diego Sánchez, quien en conversación con Radio Futuro no ocultó su alegría por el resultado pero fue cauto a la hora de anticipar el compromiso de revancha. “Lo que me deja más tranquilo es el equipo. Me sentí muy feliz por cómo fue el rendimiento de los jugadores nuevos. Allá va a ser más difícil. Hay que tener cuidado con la presión por el tema de la altura”, señaló.

También se refirió a la situación de Carlos Palacios, quien nuevamente estaría cerca de arribar a Internacional. “Soy como su padre. Ojalá lo fuese para hacerme rico con él. Está recién empezando y lo que se viene es muy bueno. Es un jugadorazo y tiene las cosas muy claras, que es lo más importante para un futbolista”, afirmó el arquero.

Finalmente, comentó el trabajo en el banco de Jorge Pellicer. “Armó un equipo bien ordenado. A diferencia de Ronald Fuentes, Jorge (Pellicer) es más tranquilo para atacar. Trata de buscar buen juego de mitad para adelante. Unión va a demostrar eso este año y creo que nos va a ir bien”, sentenció.

El próximo desafío de los hispanos será el próximo martes 16 de marzo, cuando a las 21:30 horas visiten en Ecuador a Independiente del Valle por la segunda fase de la Copa Libertadores.