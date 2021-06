Torneo Nacional: mañana empieza la décima fecha que inicia receso por la Copa América

Presentado por:

Cobresal y Unión La Calera a primera hora. Este sábado 5 de junio comenzará la décima fecha del Torneo Nacional 2021 , con el duelo que disputarána primera hora.

En la misma jornada, Universidad Católica visitará al complicado colista Santiago Wanderers. El mismo día, Palestino recibirá a la Universidad de Chile, en un duelo de necesitados. El regreso de Colo Colo al Torneo Nacional Y el domingo destaca por el Torneo Nacional el regreso a la cancha de Colo Colo luego de estar libre en la novena fecha. Los albos recibirán en el Estadio Monumental al Deportes La Serena de los exjugadores albos Humberto Suazo y Matías Fernández.

Y el líder O’Higgins visitará al sorprendente Deportes Melipilla. El otro puntero del Torneo Nacional, Audax Italiano, tendrá un duro compromiso el lunes ante Ñublense en Chillán cerrando la fecha. En esta ocasión, el Torneo Nacional tiene libre a Curicó Unido.

Cabe recordar que el fútbol de Primera A entra en receso debido a la Copa América, aunque este mes empezará a ser jugada la Copa Chile.

10a fecha del Torneo Nacional

Sábado 5 de junio:

10:30 – Cobresal vs. Unión La Calera. Estadio El Cobre de El Salvador.

13:00 – Santiago Wanderers vs. Universidad Católica. Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

15:30 – Palestino vs. Universidad de Chile. Estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 – Huachipato vs. Everton. Estadio CAP de Talcahuano.

Domingo 6 de junio:

11:30 – Unión Española vs. Deportes Antofagasta. Estadio Santa Laura.

18:00 – Colo Colo vs. Deportes La Serena. Estadio Monumental.

20:30 – Deportes Melipilla vs. O’Higgins. Estadio Municipal de La Pintana.

Lunes 7 de junio:

20:30 – Ñublense vs. Audax Italiano. Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.