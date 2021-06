Lionel Messi por empate de Argentina: “Contento con el resultado, más allá de no poder ganar”

En un apretado partido, Argentina igualó 1-1 con Chile en el regreso de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Tras el partido, Lionel Messi analizó la paridad ante La Roja, asegurando que fue un partido difícil, pero que Argentina fue superior al combinado nacional. “Por momentos hicimos un muy buen partido, estuvimos muy bien y seguros en la presión y en la recuperación, ellos prácticamente no nos crearon situaciones“, señaló.

“Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada, que si no hubiese sido de esa manera, no nos estaban generando. Un partido difícil como siempre con Chile y contento con el resultado, más allá de no poder ganar”, aseguró la “Pulga”.

Asimismo, Messi comentó lo que significó este partido sin la presencia en vida de Diego Armando Maradona. “Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la selección para él, que siempre estaba de alguna u otra manera, más allá de hacerse presente en el estadio”, sentenció.

Ahora, Argentina deberá mentalizarse en Colombia, su próxima rival en las eliminatorias, a quien deberá visitar el próximo martes 8 de junio a contar de las 19:00 horas.