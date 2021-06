Arturo Vidal: en México dijeron que el América está listo para contratarlo

Arturo Vidal pasa por un mal momento por estar contagiado de coronavirus, pero siempre es un jugador ansiado por muchos clubes.

Y ahora desde México se informó que uno de los equipos a los que el volante le ha hecho guiños se decidió a contratarlo: el América.

El diario El Universal señaló que “el mediocampista de la Selección andina (Chile) y del Inter de Milán, ya habría hablado con el técnico Santiago Solari sobre su posible llegada a las “Águilas””.

“El futbolista de 34 años respondió con un sí al timonel argentino y el conjunto ya estaría planeando cómo encarar el fichaje del “Rey Arturo”, agregó el medio azteca.

Y la web de Fútbol Total añadió que “Arturo Vidal ha sido relacionado con las Águilas del América en diversas ocasiones”.

“El chileno ha mandado un par de guiños al club mexicano, en el que sueñan con su arribo. Lo que parecía un fichaje imposible comienza a ser una posibilidad pues Santiago Solari habría recibido el SÍ del jugador”.

Hace años, el volante mencionó a varios equipos en los que les gustaría actuar cuando regrese a América desde Europa.

“Cuando vuelva, me gustaría jugar por Flamengo y Colo Colo. También me gusta Boca Juniors. Y el América de México me encanta. Ojalá algún día se me dé jugar en alguno”, dijo Arturo Vidal.