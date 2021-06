La reacciones que dejó el contagio por Covid de Arturo Vidal a solo tres días del partido ante Argentina

Mucha desazón causó en redes sociales el anuncio que Arturo Vidal efectuó hace pocos minutos, donde confirmó que se contagió de Covid-19 y no estará presente en el partido ante Argentina de este jueves.

Por medio de su cuenta de Instagram el jugador aseguró que se encuentra hospitalizado y que no podrá estar disponible para el compromiso frente a Messi y Compañía.

“Esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de Todos“, sostuvo el mediocampista nacional.

Después de aquello, en las redes reaccionaron rápidamente sobre el anuncio que efectuó Vidal.

¿Por qué Vidal utilizó el permiso especial para no hacer cuarentena -el que era para concentrarse y prepararse para las eliminatorias- para juntarse con amigos? Uno de ellos dio positivo y La Roja pierde a Vidal para las clasificatorias.

No es casualidad que Vidal en Italia estaba como un chamito y al llegar a Chile se contagia, no lo digo por el pigmeo París, lo digo que si no lo tienes cortito se le sueltan las trenzas, triste baja

Imagino como hubieran puteado a Rueda si siguiera en el cargo por este caso

