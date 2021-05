Dramático testimonio de exdefensa de la “U” Matías Caruzzo tras ser contagiado de coronavirus

El defensa trasandino Matías Caruzzo, hoy en Argentinos Juniors, solo estuvo durante el primer semestre de 2014 en Universidad de Chile. Y ahora a sus 36 años entregó un crudo testimonio sobre lo mal que lo pasó cuando se contagió con covid-19.

En una nota publicada por el diario Clarín, el zaguero contó que hace un mes se enfermó, lo que le hizo sufrir de neumonía y dejó sus sus bronquios comprometidos. Y eso más una rebelde lesión en la rodilla derecha que le aqueja, lo tienen pensando en el retiro.

Según el zaguero, se contagió por sus hijos, de 3 y 11 años, quienes contrajeron el virus en el colegio.

“Me contagié, y creo que no fue en el club. Mis chicos tuvieron síntomas y se contagiaron en la burbuja de la escuela… Yo fui el que más síntomas tuve y el que peor la pasé. Arranqué con fiebre y dolor de espalda. La noche del cuarto día tuve 39,5 de fiebre y no la podía bajar. Ahí me hicieron una tomografía y salió neumonía y compromiso de bronquios“, relató el futbolista en un programa radial.

El experimentado futbolista agregó que “lo que vi en la clínica cuando me fui a hacer los estudios no es para nada agradable. No me interesaba entrenar, solo quería que bajara la fiebre y estar bien. La verdad es que costó, y fueron casi quince días con antibióticos”.

“En la clínica veía gente fallecida que sacaban de las piezas. Fue algo muy duro. La doctora en principio me dijo que me recomendaba estar 48 horas ahí, pero que era mejor irme a casa. Tuve mucho temor… Me dieron el alta el 15 de abril, pero tuve que esperar más días por la neumonía. Me hicieron varios estudios para garantizar que todo esté bien”.

Matías Caruzzo agregó que “de la rodilla retrocedí en estos últimos días. No pude estar nunca disponible. Me sigue doliendo y no me siento a la par de mis compañeros. Mi idea es retirarme en una cancha y no así. Quiero ver cómo me siento, y mientras estoy haciendo el curso de entrenador”.