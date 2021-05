Por tercera vez: Christiane Endler aparece en el equipo ideal de la Champions League

A pesar de no haber llegado a la final, Christiane Endler fue una de las grandes figuras en el París Saint Germain durante la presente edición de la Champions League.

Por ello, la portera nacional fue incluida por tercera vez en el equipo ideal de La Liga de Campeones, certamen en el que llegaron hasta las semifinales, donde cayeron con que el Barcelona, quien a la postre bajaría el título.

Además de Endler, también fueron nominadas la arquera del Chelsea, Ann-Katrin Berger, y la guardameta campeona Sandra Paños.

Ahora, la portera nacional se enfocará en la liga francesa, donde marcha en el primer lugar con 55 puntos, y pelea palmo a palmo por el liderato con el Olympique de Lyon (54 unidades), a cinco fechas del término del campeonato.

