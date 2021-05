Este martes se cumplen 30 años del “gol de barrio” de José ‘Pepe’ Castro por la U a Palestino

“Hoy en día no se podría hacer“. Así respondió el exatacante argentino José “Pepe” Castro a ADN Deportes el año pasado, recordando esa particular anotación que convirtió el 11 de mayo de 1991 con la camiseta de Universidad de Chile en la cancha del Estadio Santa Laura, sí hoy cumple 30 años.

La U enfrentaba a Palestino por la tercera fecha del Torneo Nacional en el recinto de Plaza Chacabuco, los azules fueron un verdadero huracán en el primer lapso, quienes consiguieron el primer tanto por intermedio de Cristián Mora con un cabezazo potente.

Hasta que llega la histórica jugada. Pelotazo largo de Eduardo “Mocho” Gómez desde la mitad de la cancha, la débil salida del portero Arturo Palma quien nunca pudo controlar el balón y en eso, Castro nunca bajó los brazos y logró anticipar al meta.

Ya iba en demanda del pórtico, pero le hace un gesto con su mano derecha a Palma como diciendo “ven, ven”, pone la pelota en la línea del arco, el delantero se agacha e introduce la esférica con su cabeza, tal cual (de seguro) uno la hizo en el barrio.

“Ya superados mis 60 años me pregunto ¿Por qué hice eso? No lo había hecho nunca, no sé porqué me salió. En ese momento estaba dentro del folclore del fútbol, obviamente hoy en día no se podría hacer. De lo que estoy seguro es que no le quise faltar el respeto ni a la gente de Palestino ni menos a su arquero (Arturo Palma)”, nos comentó el exgoleador.

Castro agregó en aquella ocasión que hasta el día de hoy le escriben para hablar de aquel gol y que en su momento sí generó revuelo, pero no de manera tan negativa como podría haberse pensado, “hasta el día de hoy recibo tuits como ‘el gol que todos quieren hacer’. La verdad, no los sentí tan moralistas. Yo vivía en un condominio en la Kennedy y al otro día estaba lleno de periodistas. En mi living recrearon el gol, la pichanga y mis hijos atajando. Al menos no estuve al tanto de las críticas”, recordó Pepe.

El marcador final fue seis a cero en favor de los estudiantiles, pero una jornada que se recuerda por un extraño gol, de barrio, icónico ¿Folcklore o falta de respeto? Juzgue usted, tres décadas después.