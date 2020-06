Pepe Castro y el gol a Palestino: “Hoy en día no se podría hacer”

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Campeón de Copa Libertadores con Argentinos Juniors en 1985, pero fueron seis años más tarde donde vivió su último año como profesional defendiendo la camiseta de Universidad de Chile. Una temporada difícil, pero que en ningún caso dice “arrepentirse” sino que siempre quiso hacer grande a los universitarios.

José Antonio Castro contestó el llamado de ADN Deportes en época de cuarentena y como forma de mostrar su estrechez con los nuevos tiempos, de inmediato nos dice “promocionen la entrevista con mi cuenta de Twitter @mejorwing”. Así recordó su paso por la U, el extraño gol que convirtió y también tuvo palabras para dos que dieron que hablar en nuestro fútbol, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, entre otros temas.

¿Cómo se gesta su llegada a la U? Una institución que por aquel entonces tenía problemas financieros y futbolísticos

Tenía contrato vigente con San Lorenzo de Almagro. Cuando me dicen si quería continuar mi carrera en un grande de Chile no me fijé a esa altura de mi carrera lo que tiene que ver con el dinero, sino con la gloria de jugar en un equipo chileno. Me ofrecen jugar en la U, acepté. Igual hubiera ido, pero no conocía la situación deportiva ni financiera, no lo dudé y no me arrepiento.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por la U?

Recuerdo cuando llegué al predio, las redes de los arcos y los postes estaban sin pintar y viejas. Cuándo me presentan a Don Pedro Morales que era el técnico le digo “Don Pedro haga pintar los arcos de blanco y ponga redes nuevas” y él me dice “¿Por qué?” siendo que yo era un tipo más avezado, y le dije que “porque para el delantero era una motivación”. Fue un pasar muy lindo con mis hijos que se fueron a Chile. Además, ocurrió algo similar a Argentina con una dictadura muy fuerte. Una sociedad muy distinta a la nuestra, un país modernizado, pero con sectores muy notorios en su separación en lo que es ricos y pobres.

Lo que más se recuerda es su gol a Palestino

Ya superados mis 60 años me pregunto ¿Por qué hice eso? No lo había hecho nunca, no se porqué me salió. En ese momento estaba dentro del folclore del fútbol, obviamente hoy en día no se podría hacer. De lo que estoy seguro es que no le quise faltar el respeto ni a la gente de Palestino ni menos a su arquero (Arturo Palma). Ellos me demostraron una grandeza en la que yo sentí más la humillación que pudieron sentir ellos, ya que si en Argentina hacía eso el partido no terminaba. La verdad es que fue divertido hacerlo, pero no fue con la idea de humillar ni a Palestino si a su gente.

¿Muy moralistas quienes lo criticaron en la época?

Hasta el día de hoy recibo tuits como “el gol que todos quieren hacer”. La verdad, no los sentí tan moralistas.Yo vivía en un condominio en la Kennedy y al otro día estaba lleno de periodistas. En mi living recrearon el gol, la pichanga y mis hijos atajando. Al menos no estuve al tanto de las críticas.

Ese año en que estuvo en la U coincidió con el mejor año de Colo Colo, 1991 ¿Cómo miraban lo que ocurría con el archirrival?

Colo Colo tuvo su esplendor ese año y me quedó un sabor amargo cuando fuimos al Monumental y el gol que me anulan. Estaba perfectamente hecho y era el 1-0. En Colo Colo se veía un trabajo más profesional en cuanto a la actitud de sus jugadores dentro de la cancha. Cuando llegué a la U veo a un plantel inmaduro a pesar de los hombres grandes. Inmaduros a la hora de plasmar la táctica que el técnico requería, ahí estuvo la diferencia de Colo Colo que jugaba de una manera distinta a los otros equipos y eso venía de la mano de su entrenador que para esa época era un adelantado. Yo le decía a Don Pedro Morales y muchas veces participaba en corregir trabajos porque notaba que el fútbol chileno estaba un poco atrasado. Colo Colo estaba bastante arriba de los demás, por eso su éxito.

¿Recuerda cuando fueron a visitar a Colo Colo días después de ganar la Copa Libertadores?

Con la sinceridad que me caracterizó toda la vida, te tengo que decir que no recuerdo aquel episodio.

¿Por qué no siguió en “La Nueva U” de 1992?

René Orozco nunca se presentó para poder hablar y se hubiese dado cuenta del progreso que yo quería para la U, no el mio porque yo había sido campeón de América, yo quería escribir una historia grande en la U. A pesar de todos los problemas que había que no pagaban, que era muy difícil cobrar, que la hinchada era exigente y eso me gustaba, él nunca vino entonces interpreté que no quería que uno siguiera. Fui el goleador y pude haber hecho más goles y después de retirarme, hubiese seguido trabajando en la U.

¿Qué opinión le merece Jorge Sampaoli? Uno que ganó todo con la U, pero le fue muy mal con la selección argentina.

Acá no lo conocía nadie y cuando vino se le empezó a analizar, pero se le miraba de reojo porque era un tipo que en Argentina no había hecho nada, su paso como jugador había sido muy chato. Pero comosuele ocurrir, luego decían “traemos al mejor técnico del Mundo”. Nuestro país ha progresado a nivel intelectual en muchas funciones, menos en dirigentes de fútbol, por eso dirige (Claudio) Tapia que uno se pregunta ¿Cómo llegan a ser líderes dentro del fútbol? Bueno, es lo que nos toca a nosotros y por eso Sampaoli se tuvo que ir porque no formó un buen grupo, ni en cómo lo miraban a él y de inmediato le cuestionaron su trabajo.

¿Y el aporte de Marcelo Bielsa? Acá en Chile aún existen sus “viudos”

Marcelo nunca tuvo buena comunicación con el hincha y por eso es resistido. Fue el único técnico que no llenó el Monumental de River, la verdad es que nunca atrajo su figura y no atrae. Pero si los Guardiola, los Menotti hablan de él, los de jerarquía mundial dan cuenta de un prestigio ganado. Él implementó eso de cambiar un jugador a los 20 minutos y si tenía que sacarlo lo sacaba, eso me hace no estar de acuerdo en cómo actúa. Esos técnicos pecan a veces por no saber qué siente el jugador porque no fueron jugador, fue muy chata su carrera como futbolista.

Supimos de un Pepe Castro polémico en los medios ¿Aún conserva ese estilo?

Cuando requieren de mi presencia, voy, pero aquí no te permiten hablar de ciertos temas o de ideologías. Si las condiciones no están dadas para que uno esté a gusto, no lo hago. Rehúyo a esos programas donde hayan panelistas que solo siembran discordia con muy pocos fundamentos y que defiendan intereses personales o que tomen una posición. Cuando me invitan lo hacen sabiendo que no me pueden imponer o callarme en algo que no me guste.

Es la vida de José Antonio Castro, el recordado “Pepegol” de la U, a sus 64 años sigue viviendo el fútbol, que incluso alguna vez lo llevó a dirigir dos años a China, o estar en los medios de comunicación de manera irreverente, de la misma forma que tenía de jugar en la cancha.