Madre de Patricio Yáñez falleció tras estar seis años con Alzheimer

Durante este jueves, el exfutbolista Patricio Yáñez sufrió el fallecimiento de su madre, Victoria Candia, quien llevaba seis años con Alzheimer avanzado, enfermedad que comenzó a tener en el 2015.

Tras enterarse de la lamentable noticia, el mundialista con la Selección chilena en España ’82 canceló una sesión de fotos para ESPN, canal donde trabaja, y viajó directamente a Quilpué, localidad en donde vivía Victoria junto al padre de Yáñez.

“Pero físicamente estaban sanos, el “Pato” nunca comentó nada”, señaló a LUN el periodista Cristián Caamaño, quien es compañero del otrora jugador de Colo Colo en la cadena televisiva de deportes.

Citado por el matutino, Patricio Yáñez se refirió al estado de su madre antes de su defunción. “Mi mamita no me reconoce. Pero pasa algo raro que no puedo explicar: cuando me abraza, siento que sabe quién soy”, confesó el exdelantero nacional.