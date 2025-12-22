Justicia confirma sentencia en el primer caso de violación juzgado en territorio antártico

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas puso punto final a un proceso judicial inédito en la historia de Chile, al confirmar la sentencia condenatoria en contra del biólogo Jorge Gallardo Cerda, autor del delito de violación consumada en perjuicio de una científica francesa. El hecho ocurrió en febrero de 2019 en el territorio antártico chileno.

En fallo unánime, el tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado, ratificando lo dictaminado previamente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la ciudad. De esta forma, la justicia validó tanto la culpabilidad del profesional como la pena impuesta.

Los hechos acreditados

La investigación liderada por el Ministerio Público logró probar que el ataque sexual se produjo mientras víctima y victimario —quienes se conocían de una expedición anterior— participaban en un proyecto científico en la Península Byers, en las Islas Shetland del Sur.

Aprovechando las condiciones de aislamiento y lo inhóspito del lugar, Gallardo Cerda atacó a su colega al interior de la carpa que compartían en el campamento base. La víctima denunció los hechos años después, lo que dio inicio a una compleja investigación transnacional.

La controversia de la “Media Prescripción”

Si bien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 10 años de cárcel, el tribunal aplicó la atenuante de “media prescripción” (artículo 103 del Código Penal), debido al tiempo transcurrido entre la comisión del delito y el inicio de la acción judicial. Esto rebajó significativamente la condena a 300 días de presidio, una decisión que generó fuertes críticas de agrupaciones como el Colectivo de Mujeres Antárticas, que calificó la sentencia de “irrisoria” y “simbólica”.

No obstante, un punto clave del fallo confirmado es que esta pena deberá ser de cumplimiento efectivo. Es decir, el biólogo no podrá optar a beneficios para cumplirla en libertad y deberá ingresar a un recinto penitenciario.

Con esta resolución de la Corte de Apelaciones, el fallo queda a firme, sentando un precedente jurídico al ser el primer delito de esta naturaleza, cometido en la Antártica Chilena, que termina con una condena penal efectiva.